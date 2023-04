Lavori, chiusi di notte gli svincoli di Lugo e Cotignola sulla D14 diramazione per Ravenna

Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica, saranno chiusi gli svincoli di Lugo e di Cotignola, in entrata e in uscita, nelle due notti di martedì 18 e mercoledì 19 aprile, con orario 22:00-6:00, in modalità alternata. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Lugo o di Cotignola, a seconda delle chiusure in atto.