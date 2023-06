Lavori in Comune, consegnate le magliette gialle agli oltre 700 partecipanti

Si è svolta venerdì mattina a palazzo Rasponi, in piazza Kennedy, la consegna delle magliette gialle agli oltre 700 partecipanti a "Lavori in Comune" 2023, progetto rivolto a ragazzi e ragazze dai 14 ai 19 anni promosso dall'assessorato al Decentramento in collaborazione con associazioni e volontari del territorio. Ad accogliere i giovanissimi volontari era presente l'assessora al Decentramento Federica Moschini, che ha portato un saluto e ha ringraziato per la numerosa partecipazione.

Prende così avvio la dodicesima edizione del progetto che, a partire dal 12 giugno per proseguire fino a inizio settembre, vedrà impegnati i partecipanti in 85 laboratori e attività di volontariato e cittadinanza attiva a favore della comunità. Il progetto si concluderà nella serata del 5 ottobre presso le Artificerie Almagià, dove durante la festa finale verranno consegnati gli attestati di partecipazione che i ragazzi e le ragazze potranno presentare alle segreterie scolastiche per il riconoscimento dei crediti formativi scolastici.