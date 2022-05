Riparte “Lavori in Comune”: disponibili 700 posti per i percorsi di volontariato dedicati ai giovani

Torna anche quest'estate ”Lavori in Comune”, il progetto di volontariato e cittadinanza attiva dedicato a ragazzi e ragazze dai 14 ai 19 anni e promosso dall'assessorato al Decentramento del Comune di Ravenna.

Sarà possibile iscriversi telefonicamente nelle giornate del 30, 31 maggio e 1 giugno 2022, dalle 14,30 alle 18,30. L’orario pomeridiano è stato pensato per permettere ai ragazzi e alle ragazze, ancora impegnati nella frequenza scolastica, di effettuare direttamente l’iscrizione chiamando uno dei dieci numeri telefonici operativi. Dal 6 giugno le iscrizioni proseguiranno al mattino dalle 9 alle 13. È possibile iscriversi ad una sola settimana di attività.

Sono disponibili oltre 700 posti, suddivisi in più di 80 percorsi e attività diverse. I laboratori riguarderanno numerose tematiche: dalla cura dell’ambiente e degli animali al ripristino di aree verdi e beni comuni, dalla realizzazione di murales e mosaici per abbellire la città alla riparazione di biciclette da destinare a finalità sociali, dalla realizzazione di piccoli manufatti, quali bugs hotel o free library, alla redazione di guide informative per ragazzi e di reportage giornalistici sugli eventi cittadini, dall’assistenza ai minori impegnati in attività estive all’accoglienza turistica. Quest‘ultimo oramai un laboratorio “classico” che contraddistingue il progetto e che è sempre molto richiesto dai potenziali volontari e volontarie.

I laboratori, della durata di norma di una settimana, dal lunedì al venerdì, avranno inizio a partire dal 13 giugno per terminare il 19 agosto 2022, e richiederanno un impegno di circa quattro ore giornaliere. Non mancano tuttavia le eccezioni, con giornate e orari diversificati e opportunamente segnalati. Tra le novità di quest’anno ci saranno la collaborazione con il Gruppo Hera, con la Caritas San Pietro in Vincoli e Together-Associazione Tozzi Green.

Ogni percorso prevede la copertura assicurativa per il periodo prescelto e la presenza di un tutor di riferimento, proveniente principalmente dal mondo dell'associazionismo e del volontariato cittadino. Terminata l’emergenza sanitaria, torna la tradizionale consegna delle magliette gialle, che contraddistingue il progetto di “Lavori in Comune”, che avverrà giovedì 9 giugno alle 10,30 a Palazzo Rasponi dalle Teste, in piazza Kennedy, alla presenza di un rappresentante dell’Amministrazione comunale.

La finalità del progetto è quella di offrire ai giovani l’opportunità di conoscere e confrontarsi con il variegato mondo del volontariato e di comprendere le difficoltà, la forte passione e l’impegno che contraddistinguono questa comunità. Ogni partecipante potrà mettere a disposizione la propria energia e il proprio entusiasmo nelle attività dell’area tematica prescelta.

Il progetto è sostenuto dalle scuole secondarie di secondo grado e realizzato con il fondamentale apporto di numerosi soggetti del mondo dell’associazionismo, pro loco, comitati cittadini, dei servizi e del volontariato, nonché di singoli volontari. Al termine delle attività è prevista una festa finale, programmata per giovedì 6 ottobre alle 21 alle Artificerie Almagià. In tale occasione verrà rilasciato a tutti i partecipanti un attestato di frequenza, valido per l’eventuale rilascio di crediti formativi scolastici.