Lavori in Darsena, Orangerie pronta in primavera. E a fine 2023 si completa la passerella sul canale

Il nuovo volto della Darsena dovrebbe sorgere finalmente entro la fine del 2023 e, con un po' di fortuna, si potrebbe assistere anche al completamento del Palazzetto delle Arti e dello Sport. Insieme all'assessora ai Lavori Pubblici Federica Del Conte, abbiamo cercato di fare il punto sullo stato di alcuni fra i vari cantieri aperti nel Ravennate. Centrale, per la vita sociale e la riqualificazione della città, è sicuramente l'ampio progetto che riguarda la rigenerazione del quartiere Darsena. Sono infatti in corso gli interventi per il completamento del secondo e ultimo tratto della passerella lungo il canale Candiano e della ormai nota Orangerie.

Come riferisce l'assessora Del Conte, ora "si stanno concludendo gli interventi previsti dal bando per la riqualificazione e messa in sicurezza delle periferie", ovvero l'ampio progetto “Ravenna in Darsena il mare in piazza”, costituito da un totale di 12 interventi sinergici fra loro, proposti sia su iniziativa pubblica che privata. Uno dei lavori più corposi era quello relativo alla rete delle infrastrutture fognarie del quartiere Darsena, un intervento da 8 milioni di euro sulla gestione delle acque bianche e nere, ma che comprende anche il cablaggio della fibra ottica. "Mancando questa infrastruttura di base, l'intervento era un elemento fondamentale per aiutare anche il mondo privato a far partire la riqualificazione", ha precisato Del Conte.

Il nuovo tratto della passerella in Darsena

Uno dei vari interventi del progetto, simbolo della riqualificazione della Darsena è proprio quello della passerella. Era stato annunciato in luglio l’apprestamento del cantiere per la realizzazione del nuovo tratto di circa 1,4 chilometri della “Passeggiata lungocanale Candiano”. Si parla di un intervento dal valore complessivo di oltre 3 milioni di euro finanziato dal “Bando periferie”, con il secondo tratto della passerella che arriverà fino al ponte mobile e andrà ad unirsi al primo, inaugurato nel luglio del 2020. Ora si procede dunque al completamento di questo cantiere con i tempi che sono fissati proprio dal bando ministeriale: conclusione dei lavori entro fine 2023.

A novembre, perciò a poco più di un anno dal termine fissato per la consegna dei lavori, si può notare in Darsena l'avvio del cantiere con gli scavi effettuati nella zona in cui dovrebbe essere eretto il secondo tratto della passeggiata lungocanale. Un percorso diretto fino al ponte mobile "che diventa sempre più verde man mano che si avanza", precisa Del Conte, con una passerella che, partendo dal Darsenale dovrebbe caratterizzarsi sempre più come un percorso di tipo sportivo e in cui la vegetazione dovrà avere un ruolo importante. Lavori che, come spiega l'assessora, dovrebbero giungere alla conclusione proprio verso la fine del prossimo anno.

Orangerie: "Pronta in primavera"

Sembrano invece più maturi i tempi per l'Orangerie, il nuovo spazio che sorgerà tra il lungo Darsena e la fine di via Pag, di fianco all'ex Tiro a segno. In quest’area l'intervento di rigenerazione prevede un’area dedicata al verde pubblico, con una porzione dedicata agli orti urbani e con la struttura della vera e propria Orangerie, uno spazio coperto simile a una serra pensato per ospitare eventi culturali e artistici. Uno spazio che, dopo vari ritardi, dovrebbe essere ultimato all'inizio del prossimo anno. "Dovrebbe essere pronta per la primavera", conferma Del Conte che specifica come i tempi si siano dilatati soprattutto a causa del "reperimento e dei costi dei materiali", essendo la struttura dell'Orangerie prevalentemente metallica.

Un aumento dei costi che si è verificato per l'Orangerie "come in tutti i cantieri - aggiunge l'assessora ai Lavori Pubblici - Lo Stato ha infatti definito in che modalità andare a richiedere l'aumento dei prezzi". Lo spazio prevederà lo sviluppo di "mini locali per artisti" che potranno utilizzarli come atelier o come luoghi per spettacoli e performance. Già assegnata, invece, la gestione dell'Orangerie. Il bando infatti prevedeva il cofinanziamento da parte di un soggetto privato. "La gestione - precisa Del Conte - sarà in carico alla Jem, la società che gestisce anche la Rocca e Darsena Pop up".

Va quindi verso il completamento il progetto del bando periferie dopo vari lavori già completati come quelli del sottopassaggio ferroviario, del sottopassaggio di collegamento con il piazzale degli autobus (Piazzale Aldo Moro) e del Darsenale. Mentre in questo momento Autorità Portuale starebbe lavorando alla progettazione di una passerella per creare un accesso all'acqua. Come spiega l'assessora, si sta pensando alla realizzazione di "un molo per piccole imbarcazioni", che dovrebbe vedere la luce sul lato della Darsena nei pressi dell'area Cmc. All'appello, per la riqualificazione della Darsena, mancherebbe poi il cosiddetto recupero del Sigarone.