Lavori di consolidamento lungo il canale: riaperta la circolazione su via Cerba

Oggi è stata riaperta la circolazione lungo la strada provinciale 96 Mezzano-Via Nuova-Via Cerba, diversi giorni in anticipo rispetto a quanto originariamente previsto (5 febbraio). La chiusura si era resa necessaria per effettuare i lavori di consolidamento spondale con pietrame nel canale in fregio alla strada provinciale da parte del Consorzio di Bonifica della Romagna. Il termine del cantiere era inizialmente previsto per il 5 febbraio.