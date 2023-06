Sono stati programmati i lavori di manutenzione straordinaria nell’area territoriale di Roncalceci, con inizio dal 12 giugno. Nel dettaglio verrà effettuata la riasfaltatura nei seguenti tratti: argine sinistro Montone per circa 3 km, dalla Sp 45 via Godo a via Barlete; argine destro Montone per 750 metri, da Sp 5 via Ragone a via Sabbionara.