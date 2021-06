Lavori di manutenzione straordinaria nelle scuole ravennati: gli interventi

Nelle ultime sedute la giunta comunale ha approvato alcuni progetti riguardanti manutenzioni straordinarie e sistemazioni esterne e interne di varie scuole del Comune. I lavori inizieranno a breve e il completamento è previsto entro fine agosto. Il costo complessivo è di 273mila euro.

Si tratta di interventi di sistemazione esterna dell’area cortilizia e di attività all’aperto nelle scuole d’infanzia Missiroli in via Piangipane 101 a Piangipane e Freccia Azzurra in via Aniene 51 a Ravenna. L’obiettivo, in questi casi, è quello di rendere il giardino un luogo di esperienze guidate conferendogli la stessa dignità pedagogica dell’ambiente interno. La riprogettazione del giardino è stata infatti redatta in collaborazione con le insegnanti e le pedagogiste delle due scuole in un’ottica, appunto, di outdoor education. Il costo dei lavori ammonta a 123 mila euro.

Seguono tre progetti da 50mila euro ciascuno che interessano lavori di manutenzione, ripristino e riparazione di impianti elettrici in alcuni edifici scolastici; interventi di manutenzione di infissi presenti sulle vie d’esodo in alcune scuole; di manutenzione straordinaria nella scuola primaria Randi mirati all’ottimizzazione degli spazi interni con la realizzazione di aule dimensionalmente omogenee nell’ala sud, in relazione al distanziamento normativo e per un miglioramento dal punto di vista igienico sanitario. I finanziamenti di tutti i lavori sono previsti nel Piano degli investimenti 2021.