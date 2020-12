Lavori di manutenzione sulle strade di Faenza: modifiche alla viabilità

Dal 21 al 24 dicembre, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, tratti di Via Delle Larghe, Via Celletta (tratto da SP Pana a SP Sant'Andrea) e Via Zotto a Faenza saranno interessate da interventi di manutenzione del tappeto stradale, pertanto verranno apportate modifiche alla viabilità nei tratti interessati. Sarà garantito il transito ai mezzi di soccorso e ai residenti. Le modifiche alla viabilità saranno indicate con specifica segnaletica temporanea di cantiere in prossimità della zona di intervento e si attiva l'ordinanza n. 8/2020. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Cbr di Rimini, in qualità di ditta aggiudicataria dei lavori in oggetto per conto dell'Unione della Romagna Faentina.