Lavori di potenziamento sulla linea ferroviaria: chiuse 3 tratte nel Ravennate

Sabato 8 e domenica 9 ottobre sono previsti lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) sulla linea Bologna-Rimini. Per consentire le attività di cantiere la circolazione ferroviaria sarà interrotta fra Imola e Faenza. Non solo, proseguono nel weekend anche i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico fra Castelbolognese e Russi e fra Faenza e Lavezzola, e anche in queste tratte la circolazione sarà sospesa.. Sono di conseguenza previste modifiche al servizio - cancellazioni, deviazioni di percorso, sostituzioni con autobus – consultabili sui canali di vendita delle imprese ferroviarie.

Gli interventi sono finalizzati a creare le condizioni per un ulteriore sviluppo del traffico ferroviario passeggeri e merci e per la velocizzazione dei servizi. Previsti interventi nella stazione di Castelbolognese e su otto ponti ferroviari sui quali saranno eseguiti lavori di impermeabilizzazione, sostituzione impalcato e rinforzo delle travate metalliche. Complessivamente sono oltre 50 i tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici impegnati nei lavori, coadiuvati da 25 mezzi d’opera. I lavori prevedono un investimento di 21,5 milioni di euro.