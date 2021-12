Lavori di pulizia alla rete fognaria a Cervia: modifiche alla viabilità

Nel Comune di Cervia, dalle ore 20 di domenica 5 alle 6 di lunedì 6 dicembre e dalle 20 di martedì 6 fino alle 6 di mercoledì 7 dicembre, Hera realizzerà una pulizia programmata della rete fognaria nera nella zona di Circonvallazione Sacchetti e Piazza Andrea Costa.

Le vie interessate dall’intervento, che copre complessivamente una lunghezza di oltre 1.700 metri, sono le seguenti: Tommaso Bonaldo (da P.zza Andrea Costa a via Nazario Sauro), Circonvallazione Sacchetti (da via Evangelisti a via Capua a via Ospedale e da quest’ultima a via della Stazione), via Evangelisti e Piazza Michelangelo Maffei (da via Nazario Sauro a Circonvallazione Sacchetti), via Ospedale (da via Tonino Guerra a Circonvallazione Sacchetti), Piazza Andrea Costa, Piazzetta dei Fabbri e via Stazione.

I lavori, che sono stati programmati per garantire la piena funzionalità del sistema fognario, aumentandone la resilienza e mantenendo la rete nella migliore efficienza, saranno effettuati nelle ore notturne per minimizzare l’impatto sulla viabilità. L’azienda si scusa con i cittadini per i disagi eventualmente arrecati e assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800713900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.