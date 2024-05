Lavori di riasfaltatura a Marina Romea e a Casal Borsetti

Nell'ambito degli interventi di riasfaltatura di alcune strade del territorio comunale, nella giornata di venerdì 17 maggio è prevista la riasfaltatura di un tratto di viale Italia, tra via delle Valli fino al ponte sul fiume Lamone, a Marina Romea.

Da lunedì 20 maggio e per tutta la settimana, gli interventi di riasfaltatura riguarderanno via delle Giunchiglie, via delle Rose e via delle Margherite a Casalborsetti. Durante i lavori sono previsti restringimenti delle carreggiate ma non sono necessarie chiusure e deviazioni.