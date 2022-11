Lavori di riasfaltatura, chiude un tratto della D14

Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22.00 di venerdì 4 alle 6.00 di sabato 5 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra gli svincoli Fornace Zarattini e Bagnacavallo, verso la A14 Bologna-Taranto, con contestuale chiusura dell'area di servizio "Sant'Eufemia est". In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Fornace Zarattini, percorrere la viabilità ordinaria: SP253 e SP8 e rientrare sulla Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo.