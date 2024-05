Lavori di riasfaltatura in via Cesarea: viabilità modificata

Nell'ambito degli interventi di riasfaltatura di alcune strade del territorio comunale, da mercoledì 15 maggio e fino al termine delle lavorazioni, e comunque non oltre venerdì 17 maggio, via Cesarea sarà chiusa al transito da circonvallazione Canale Molinetto al civico 159. I veicoli dei residenti e domiciliati potranno comunque circolare. Per i rimanenti flussi veicolari il percorso di deviazione comporta il transito in via Renato Serra, via Cesarea e via Mangagnina. A tale proposito si precisa che verrà previsto lunga tutta la via Fusconi il divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli.

Le linee del trasporto pubblico locale coinvolte saranno deviate nel seguente modo: percorso ordinario fino a via destra canale Molinetto - inizio deviazione con prosecuzione in via Serra- svolta a sinistra in via Fusconi - svolta sinistra in via Mangagnina - svolta destra via Romea - prosecuzione itinerario ordinario. Nei giorni indicati non saranno attivi e utilizzabili gli impianti di fermata 373-375 presenti nel tratto interessato dalla riasfaltatura.