Lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale a Bagnacavallo

Sono in corso in queste settimane numerosi interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale a Bagnacavallo e nelle frazioni. I lavori riguardano Boncellino, la piazza di Villanova, tutta la San Vitale nel tratto cittadino, le zone scolastiche di Bagnacavallo e Villanova, l’incrocio tra via Garibaldi e via Farini e l’area presso il Presidio della Polizia Locale a Bagnacavallo. Le opere sono eseguite dalla ditta Cims di Castelguelfo per un importo di circa diecimila euro.