Cantieri, proseguono i lavori di riqualificazione della E45: chiuso per oltre un mese lo svincolo

Proseguono i lavori di riqualificazione sulla E45. Per consentire l’avanzamento degli interventi sulla strada statale e sullo svincolo di Casemurate da giovedì sarà istituita la chiusura al traffico in direzione Ravenna del tratto compreso dal km 230,950 al km 235,560 con deviazione in carreggiata opposta mediante doppio senso di circolazione. Contestualmente sarà istituita la chiusura, sempre per chi viaggia in direzione Ravenna, dello svincolo di Casemurate (km 234,850). La modifica alla circolazione, necessaria fino al completamento della nuova fase di lavori, è programmata fino a sabato 20 novembre.