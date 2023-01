Lavori di ristrutturazione edile, prevista una serie di modifiche alla viabilità a Faenza

Per lavori di ristrutturazione edile, lunedì 9 gennaio, sono previste modifiche alla viabilità nel comune di Faenza. Dalle ore 9 fino a termine lavori, nel tratto di via Barbavara compreso tra il civico 2 e l’intersezione con corso Mazzini, verrà istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli. Nel tratto di via Barbavara compreso tra il civico 2 e l’intersezione con via Santa Maria dell’Angelo, doppio senso di circolazione. Per i veicoli provenienti da via Santa Maria dell’Angelo e diretti in via Barbavara verrà esposta la segnaletica di 'doppio senso di circolazione' e 'strada senza uscita'. Per i veicoli circolanti in via Barbavara e diretti in via Santa Maria dell’Angelo verrà esposta la segnaletica di 'Stop' e 'Direzione obbligatoria a sinistra'.