Lavori di ristrutturazione nell'ufficio decentrato di via Maggiore

Si informa che l'ufficio decentrato di via Maggiore n. 120, causa lavori di ristrutturazione della sede, si è temporaneamente trasferito nelle sale sul retro dell'edificio. L'accesso avviene dal cortile in via Landoni, secondo un percorso segnalato in loco da apposita cartellonistica.

