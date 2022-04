Lavori e festa della Liberazione: previste alcune modifiche alla viabilità a Faenza

Sono previste alcune modifiche temporanee al traffico a Faenza. Venerdì 22 aprile, dalle 8 alle 18, per permettere lo smontaggio di una impalcatura, via Anconetano, all’altezza del civico 3, verrà chiusa al traffico. I residenti e i mezzi di soccorso provenienti da corso Saffi potranno percorrere via Anconetano fino al civico 3; dall’altro ramo della strada, da via Giangrandi, doppio senso di circolazione per residenti e mezzi di soccorso.

In occasione della giornata del 25 aprile, Festa della Liberazione d’Italia, per permettere lo svolgimento delle iniziative a Faenza vengono disposte alcune modifiche alla viabilità ordinaria. Dalle 9 alle 13, sarà vietata la circolazione dei veicoli a motore nel tratto di viale Baccarini tra via Campidori e viale Tolosano. Sulla stessa strada, dalle 8 alle 13, su entrambi i lati delle carreggiate, divieto di sosta con rimozione forzata da viale Tolosano per 70 metri verso corso Mazzini. Stesso divieto lungo il controviale Baccarini, su entrambi i lati della strada, per 30 metri dall’intersezione con viale Baccarini. In via Manzoni, obbligo di svolta a destra all’intersezione con via Ghinassi.