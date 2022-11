Lavori sulla E45, chiuso per tre settimane lo svincolo di Ravenna

Da lunedì 28 novembre, per una durata stimata di tre settimane, verrà chiuso il tratto della carreggiata sud della E45, dal chilometro 250+565 al chilometro 243+500 in direzione Ravenna/Orte – Roma, per dei lavori. La carreggiata sarà completamente chiusa a partire dagli svincoli che insistono sulla Ss16 sia nella direzione Rimini/Ferrara sia nella direzione Ferrara/Rimini fino allo svincolo con la Sp101 Standiana.

Per il periodo dei lavori sarà possibile effettuare il seguente itinerario: Sp 118 Dismano per poi entrare nuovamente sulla E45 o allo svincolo della Sp101 Standiana o proseguendo fino a Casemurate. Per il periodo dei lavori, tutti gli impianti di illuminazione pubblica sulle strade interessate dalla deviazione del traffico nel territorio del comune di Ravenna, quindi via Dismano Sp 118 e via Lunga Sp 101, compresa l’intersezione a Osteria, rimarranno accesi tutta la notte al pari di tutte le strade Anas.