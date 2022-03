Lavori edili a Faenza, la strada viene ristretta: come cambia la viabilità

Per consentire lo svolgimento di alcuni lavori edili in via Caffarelli a Faenza, da lunedì 28 marzo a sabato 16 aprile, sono state disposte modifiche alla viabilità ordinaria. In tutta l’area compresa tra l’intersezione con via Stradello Cappuccini e il civico 15 di via Caffarelli è stato disposto un restringimento della carreggiata e il divieto di sosta dalle ore 00.00 alle ore 24.00 con rimozione forzata per tutti i veicoli.

Dall’11 al 30 aprile, in tutta l’area di via Caffarelli compresa tra il civico 15 e il civico 7, sarà attivato un restringimento della carreggiata e vietata la sosta dalle ore 00.00 alle ore 24.00 con rimozione forzata per tutti i veicoli.