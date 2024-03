Lavori alla linea ferroviaria: si sostituiscono gli scambi della stazione di Russi

Nei prossimi giorni Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) effettuerà lavori di manutenzione all’infrastruttura ferroviaria sulle linee Bologna – Rimini e Bologna – Ravenna. In particolare, dalle 5.00 di martedì 19 marzo alle 5.00 di sabato 6 aprile RFI sostituirà i deviatoi della stazione di Russi. La sostituzione degli scambi – che consentono l’ingresso, l’uscita e gli incroci dei convogli nelle stazioni, come spiega l'azienda "porterà vantaggi in termini di affidabilità dell’infrastruttura". Nell’attività saranno impegnati tecnici di RFI e imprese appaltatrici coadiuvati da mezzi d’opera. Durante i lavori il binario 4 della stazione di Russi sarà fuori servizio. L’intervento fa parte di un investimento complessivo di RFI di circa 3 milioni e 200 mila euro.