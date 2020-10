Lavori Hera sulla torre dell’acquedotto ad Alfonsine

Martedì 13 ottobre, a partire dalle ore 3 e per una durata di circa 9 ore, Hera effettuerà un intervento straordinario di manutenzione sulla centrale acquedotto di Alfonsine di Ravenna. A seguito dei lavori, non programmati e finalizzati a ripristinare la piena funzionalità dell’impiantistica presente all’interno della torre pensile, in tutta la rete idrica del Comune di Alfonsine potranno verificarsi alcune irregolarità temporanee nella fornitura dell’acqua (brevi interruzioni nell’erogazione, abbassamento della pressione e alterazione del colore), di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico.

Coloro che hanno comunicato a Hera il proprio numero al momento della sottoscrizione del contratto acqua usufruiranno del servizio di preavviso gratuito con sms sul cellulare. Il servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta: per attivare il servizio sms o cambiare i propri riferimenti, accedere al sito Hera. L’azienda si scusa con la propria clientela per i disagi eventualmente arrecati e assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento Hera 800713900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.