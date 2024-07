Proseguono i lavori sull'impianto che ospiterà il rigassificatore. La Capitaneria: "Area interdetta alla navigazione"

Sono tutt’ora in corso e proseguiranno fino al 31 dicembre i lavori marittimi, condotti da Snam, sull'impianto ex Pir (il cosiddetto "ragno") che ospiterà il rigassificatore nelle acque antistanti la costa tra il porto e la località di Punta Marina. Come spiega la Capitaneria di Porto i lavori richiedono l’impiego di più operatori e mezzi navali intenti in diverse e complesse operazioni di sistemazione dei fondali nonchè di messa in opera di impianti ed attrezzature anche con interventi subacquei.

Tali attività sono opportunamente disciplinate ai fini della sicurezza della navigazione con un'ordinanza di polizia marittima, da tempo emanata, che stabilisce che nello specchio acqueo interessato dai lavori è temporaneamente interdetta la navigazione, l’accesso, il transito, la sosta, la pesca nonché ogni altra attività di qualsiasi genere a chiunque non sia legittimato. Questi i luoghi di posizione (sistema WGS’84) delle 4 boe di segnalazione diurna e notturna dell’area interdetta: 1) Lat 44° 27.0712' N – long 012°22.5386’ E 2) Lat 44° 27.4715' N – long 012°25.2298' E 3) Lat 44° 28.7818' N – long 012°23.9895' E 4) Lat 44° 28.2008' N – long 012°22.2773' E.

Atteso ora l’incremento del traffico navale, specie diportistico connesso alla stagione estiva, la Capitaneria ritiene opportuno richiamare nuovamente l’attenzione al tassativo rispetto di tali prescrizioni, per ovvi motivi di sicurezza strettamente connessi anche alla salvaguardia della vita umana in mare. Il mancato rispetto dei provvedimenti può comportare l’irrogazione di sanzioni amministrative a carico dei trasgressori da parte degli organi di polizia operanti in mare.