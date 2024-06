Lavori in autostrada: chiude lo svincolo di Fornace Zarattini

Lavori in autostrada. Sulla D14 Diramazione pera Ravenna, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 2 alle 6:00 di mercoledì 3 luglio sarà chiuso, in modalità alternata, lo svincolo di Fornace Zarattini, in entrata in entrambe le direzioni, Ravenna e A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Ravenna. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo o lo svincolo Quadrifoglio.