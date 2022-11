Lavori in autostrada: chiusa l'immissione sulla A14 verso Ancona

Sulla A14 dir diramazione per Ravenna, per consentire attività di ispezione dei lavori, dalle 22:00 di venerdì 25 alle 6:00 di sabato 26 novembre sarà chiusa l'immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso Ancona. In alternativa, uscire sulla Diramazione per Ravenna alla stazione di Lugo Cotignola, percorrere la viabilità ordinaria: Via Antonio Gramsci, SP108 e SP8 ed entrare sulla A14 alla stazione di Faenza, per poi proseguire verso Ancona.