Lavori in autostrada, chiuso di notte lo svincolo sull'A14 dir

Sulla autostrada A14 Bologna-Taranto e sulla A14 Diramazione per Ravenna, dalle 21 di mercoledì alle 6 di giovedì, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura.

Sulla A14 Bologna-Taranto: sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla D14 Diramazione per Ravenna, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Ravenna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Faenza, al km 64+000 della A14 e rientrare dalla stessa verso Bologna, per poi immettersi sulla Diramazione per Ravenna.

Sulla Diramazione per Ravenna: sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, per chi proviene da Ravenna ed è diretto verso Ancona. In alternativa si consiglia di uscire sulla Diramazione per Ravenna, allo svincolo di Lugo Cotignola, percorrere la viabilità ordinaria: Via Madonna di Genova, Via Antonio Gramsci, SP108, SP8 ed entrare sulla A14 alla stazione di Faenza.