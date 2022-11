Lavori in autostrada: chiuso il tratto tra Faenza e l'allacciamento con l'A14dir

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 21 alle 6:00 di martedì 22 novembre sarà chiuso il tratto compreso tra Faenza e l'allacciamento con la D14 Diramazione per Ravenna, verso Bologna. Nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa anche l'area di servizio "Santerno est", situata all'interno del suddetto tratto.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per chi è diretto verso Ravenna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Faenza, percorrere la SP8 ed entrare sulla Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo; per chi è diretto verso Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Faenza, percorrere la SP72, Via Granarolo, Via San Silvestro, Via Piero della Francesca, Viale Risorgimento, SS9, SP610 ed entrare sulla A14 alla stazione di Imola.