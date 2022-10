Lavori in autostrada: varie chiusure programmate, modifiche alla viabilità

Sulla Diramazione autostradale per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione al ponte "Madonna della Salute", dalle 22:00 di giovedì 6 alle 6:00 di venerdì 7 ottobre sarà chiuso il tratto compreso tra Lugo e l'allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, in direzione di quest'ultima. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di di Lugo, percorrere la viabilità ordinaria: Via Madonna di Genova, Via Antonio Gramsci, SP108, SP8 ed entrare sulla A14 alla stazione di Faenza.

Sempre sulla Diramazione per Ravenna e sul Ramo di allacciamento della statale Adriatica/Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 22:00 di giovedì 6 alle 6:00 di venerdì 7 ottobre, sarà chiuso il ramo che dalla Diramazione per Ravenna - con provenienza A14 Bologna-Taranto - immette sulla SS16 Adriatica verso Rimini. Sarà contestualmente chiuso, per chi percorre la SS16 adriatica e proviene da Ferrara, il ramo di immissione sulla Diramazione per Ravenna, verso la SS309.

Dalle 22:00 di venerdì 7 alle 6:00 di sabato 8 ottobre sarà chiuso, per chi percorre la SS16 Adriatica e proviene da Rimini, il ramo di immissione sulla Diramazione per Ravenna, verso la A14 Bologna-Taranto. Sarà contestualmente chiuso, il ramo di svincolo che dalla SSS16 Adriatica - con provenienza SS309 - immette sulla stessa SS16 verso Rimini. In alternativa alle suddette chiusure si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fornace Zarattini o di Bagnacavallo.