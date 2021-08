Lavori in corso alla scuola dell'infanzia di Bagnacavallo

Oltre agli interventi straordinari di messa in sicurezza dei plessi scolastici e degli impianti sportivi, proseguono le manutenzioni delle scuole di Bagnacavallo in vista della partenza del nuovo anno. Sono infatti in corso in questi giorni lavori di miglioria alla Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno”, dove la ditta F.lli Montanari di Bagnacavallo sta realizzando alcuni interventi esterni e interni al plesso.

All’esterno si provvede alla completa sostituzione di un tratto dell’acquedotto deteriorato in più punti, alla realizzazione di un nuovo pozzetto di raccolta delle acque pluviali e al ripristino del sistema citofonico al cancello. All’interno sono state eliminate le infiltrazioni d’acqua da una sala e si procede al rifacimento e alla ritinteggiatura di parte del controsoffitto sostituito. L’importo complessivo dei lavori è stimato in 12.000 euro e la conclusione degli stessi è prevista entro le prossime settimane.