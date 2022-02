Lavori in corso: manutenzione dei marciapiedi in via Delle Gardenie e in via Dei Gerani

Sono in corso in via Delle Gardenie, angolo via Spallazzi, e in via Dei Gerani, a Casalborsetti, lavori di manutenzione straordinaria. Si tratta di interventi tesi a migliorare le condizioni di sicurezza dei pedoni; in via Dei Gerani verranno pavimentati entrambi i camminamenti, sbancando i materiali esistenti e posando una pavimentazione in conglomerato bituminoso mentre in via Delle Gardenie verrà realizzato un nuovo tratto di marciapiede in angolo con la via Spallazzi. A ridosso delle alberature esistenti si realizzeranno aiuole per garantire spazio agli apparati radicali. Il valore dei lavori è di 51.224 euro. La conclusione degli interventi, che non comportano modifiche alla viabilità, è prevista intorno alla metà di aprile.