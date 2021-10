Lavori in corso nelle vie di Lugo: viabilità rivoluzionata

Dall’11 al 22 ottobre, salvo condizioni metereologiche avverse, a seguito di lavori consistenti nella rimozione e rifacimento del manto stradale di Via Cento a Lugo, si rende necessaria la chiusura della via. I lavori in via Cento saranno eseguiti in 3 fasi partendo da via Garibaldi, ne consegue che la viabilità della stessa via Cento e delle vie limitrofe subirà modifiche, in base alle chiusure per l’avanzamento dei lavori, come segue: La prima fase occuperà 3/4 giorni circa e vedrà la chiusura di via Cento nel tratto compreso tra via Garibaldi e via F.lli Malerbi. La viabilità subirà modifiche nel tratto non interessato dai lavori di via Cento, in via Cardinal Massaia, in via Don monzoni, in via Emaldi nel tratto compreso tra vicolo strocchi e via Cento, nel vicolo Guerrini e Canattieri.

Nel tratto di Via Cento interessato dai lavori vigerà: il divieto di sosta con rimozione coatta dell’intersezione con via Garibaldi fino al civico 74 e dal civico 86 al civico 96; il divieto di circolazione nel tratto compreso tra via Garibaldi e via F.lli Malerbi. Nel tratto di Via Cento compreso tra via F.lli Malerbi e via Don Minzoni non interessato dai lavori: verrà istituito il senso di marcia con direzione da via F.lli Malerbi a via Don Minonzi con obbligo di svolta a destra in via Don Minonzi, che per l’occasione sarà a senso unico di marcia con direzione da via Cento a viale Bertacchi.

Via F.lli Malerbi: la viabilità non subirà modifiche dello stato attuale ma solo si rende obbligatoria la svolta a destra in via Cento quando si giunge all’intersezione con la via Cento stessa. Via Cardinal Massaia: istituzione di senso unico di marcia con direzione viale Bertacchi - via Cento con obbligo di svolta a destra in via Cento (accessibile quindi dai genitori degli alunni delle scuole Garibaldi e residenti). Via Don Minzoni tratto compreso tra via Cento e Viale Bertacchi: istituzione di senso unico di marcia con direzione da via Cento a viale Bertacchi (i residenti di via Don Minzoni pertanto potranno accedere in via Don Minzoni passando da via Cardinal Massaia o via F.lli Malerbi). Via Emaldi tratto compreso tra vicolo Strocchi e via Cento: istituzione di doppio senso di marcia per consentire ai residenti di vicolo Canattieri e di questo tratto di via Emaldi di accedere ed uscire dalle abitazioni. Vicolo Guerrini: l’accesso è consentito da via Passamonti Via Cirocondario Ponente intersezione via Cento: obbligo di proseguire diritto e di svolta in via Villa da entrambe le direzioni di marcia per tutte le fasi della chiusura.

La seconda fase dei lavori impiegherà circa 2 giorni e vedrà la chiusura di via Cento da via F.lli malerbi a via Cardinak Massaia. In queta fase la circolazione di via Cento avrà due modalità: il tratto compreso tra via F.lli Malerbi e via Garibaldi sarà nella direzione di marcia solita, cioè da via F.lli Malerbi a via Garibldi. La stessa via Emaldi, vicolo Canattieri e Guerrini ritorneranno nella loro originaria viabilità e potranno essere raggiunte percorrendo la via F.lli Malerbi . Il tratto compreso tra via Cardinal Massaia e via Don Minzoni con obbligo di svolta a destra nella medesima via. Per cui in via F.lli Malerbi: la viabilità non subirà modifiche dello stato attuale ma solo si rende obbligatoria la svolta a sinistra in via Cento quando si giunge all’intersezione con la via Cento stessa. Via Cardinal Massaia: istituzione di senso unico di marcia con direzione viale Bertacchi – via Cento con obbligo di svolta a destra in via Cento (accessibile quindi dai genitori degli alunni delle scuole Garibaldi e residenti). Via Don Minzoni tratto compreso tra via Cento e viale Bertacchi: istituzione di senso unico di marcia con direzione da via Cento a viale Bertacchi (i residenti di via Don Minzoni pertanto potranno accedere in via Don Minzoni passando da via Cardinal Massaia o via F.lli Malerbi).

La terza fase impiegherà 3/4 giorni e vedrà occupato il tratto compreso tra via Cardinal Massaia e via Circondario Ponente. In questa fase la via Cento riprende la sua originaria viabilità e quindi direzione di marcia da via Cardinal Massaia a via Garibaldi. Le modifiche sostanziali sono in via Don Minzoni, dove la viabilità riprende il doppio senso di marcia ma l’uscita da via Don Minzoni sarà possibile solo in viale Bertacchi in quanto l’intersezione con la via Cento sarà chiusa. Via F.lli Malerbi: la viabilità non subirà modifiche dello stato attuale con obbligo di svolta a sinistra in via Cento. Via cardinal Massaia: istituzione di senso unico di marcia con direzione viale Bertacchi – via Cento con obbligo di svolta a sinistra in via Cento (accessibile quindi dai genitori degli alunni delle scuole Garibaldi e residenti). Via Don Minzoni tratto compreso tra via Cento e viale Bertacchi: doppio senso di marcia ma con ingresso e uscita solo da viale Bertacchi.