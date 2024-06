Lavori in corso al parcheggio scambiatore di Marina: si completa l’impianto di illuminazione

Sono partiti oggi i lavori per il completamento dell’impianto di illuminazione pubblica nel parcheggio scambiatore di via Trieste a Marina di Ravenna, che si prevede di ultimare entro giugno. Attualmente in tutta l’area del parcheggio risultano illuminate la strada di accesso (via delle Zattere), la zona di ingresso di sosta dei mezzi pubblici e una parte limitata afferente al perimetro del parcheggio sul lato di via Trieste.

A completamento saranno installati dieci pali alti dieci metri distribuiti all’interno del parcheggio in maniera alternata nelle fasce di suddivisione delle aree di sosta, ognuno dotato di doppio apparecchio illuminante a led da 88,6 watt con temperatura di colore 3000 kelvin e ottiche di ultima generazione. Tale soluzione garantirà un adeguato comfort determinato dalla qualità della luce, un adeguato livello di illuminamento nel rispetto dei requisiti illuminotecnici previsti dalle normative vigenti nonché adeguati standard energetici.

L’intervento è stato affidato all’associazione temporanea d’impresa concessionaria della gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica ed è finanziato interamente con il risparmio energetico conseguito da precedenti interventi di riqualificazione energetica realizzati dal raggruppamento stesso nell’ambito della vigente concessione.

