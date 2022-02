Lavori in corso sulle strade di Faenza: cambiano sosta e viabilità

Per l’esecuzione di alcuni lavori è stato disposto, dalla mezzanotte di lunedì 7 alle 18 di martedì 8 febbraio, il divieto di sosta, con rimozione forzata, per i veicoli su entrambi i lati della carreggiata in via Conte di Vitry, nel tratto compreso tra le vie Paradiso e Donati a Faenza.

Dalle 7 alle 17 di martedì 8 febbraio, sempre in via Conte di Vitry, è inoltre disposto il divieto di transito per tutti i veicoli nel tratto compreso tra via Paradiso e via Donati; nel tratto compreso tra via Donati e via Pagani è disposta l’inversione del senso unico di marcia con direzione da Bologna verso Forlì. Per i veicoli che circolano in via Donati, con direzione di marcia da Ravenna verso Firenze, obbligo di svolta a sinistra in via Conte di Vitry.

Per i mezzi che marciano da Bologna verso Forlì, in via Conte di Vitry, nel tratto compreso tra via Donati e via Pagani, obbligo di svolta a sinistra in via Pagani. Infine, per i veicoli provenienti da via Giovanni da Oriolo e che marciano in via Conte di Vitry, con direzione di marcia da Forlì verso Bologna, obbligo di svolta a destra all’intersezione con via Pagani.