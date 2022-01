Lavori in darsena, prolungata la chiusura temporanea di via D’alaggio

Rimane in vigore la chiusura temporanea al traffico veicolare su via D’alaggio. Secondo l'ordinanza emessa dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro?settentrionale, Daniele Rossi, la chiusura si rende necessaria per consentire il regolare svolgimento dei lavori di realizzazione dello scarico dell’idrovora S1 in corrispondenza dell’area CMC.

La chiusura temporanea proseguirà fino alla giornata del 28 gennaio. Nel frattemmpo l’accesso è consentito unicamente ai mezzi necessari alla realizzazione dei lavori. La chiusura al traffico veicolare della strada sarà resa nota al pubblico anche mediante appositi segnali stradali.