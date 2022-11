Lavori lungo l'autostrada: ancora chiusi gli svincoli di Bagnacavallo e Fornace Zarattini

Sulla Diramazione dell'autostrada per Ravenna, per consentire attività di ispezione dei lavori, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, nelle due notti di giovedì 17 e venerdì 18 novembre, con orario 22:00-6:00, in modalità alternata: sarà chiuso lo svincolo di Bagnacavallo, in entrata in entrambe le direzioni, verso Ravenna e A14 Bologna-Taranto (in alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Fornace Zarattini); sarà chiuso lo svincolo di Fornace Zarattini, in entrata in entrambe le direzioni, verso Ravenna e A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Ravenna (in alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo).