Lavori di manutenzione al ponte mobile: nuova chiusura al traffico

In relazione a previsti lavori di manutenzione ordinaria, via Attilio Monti, limitatamente al tratto in corrispondenza del ponte mobile, sarà chiusa al traffico dei veicoli e dei pedoni dalle 9.30 alle 11.30 di giovedì. Durante la validità del provvedimento, i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 5 tonnellate, non specificatamente autorizzati al transito all’interno dell’abitato di Ravenna, dovranno utilizzare le strade statali tangenti all’abitato.