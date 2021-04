Lavori di manutenzione sulla rete idrica: niente acqua per 3 ore

Mercoledì 21 aprile, a partire dalle ore 21 e per una durata di circa 3 ore, sarà effettuato un intervento di manutenzione programmata presso l’impianto di distribuzione idrica, che interesserà gran parte del territorio comunale di Castel Bolognese.

I lavori saranno realizzati nelle ore serali per minimizzare il più possibile i disagi e consistono nella sostituzione di alcune componenti tecnologiche dell’impianto. Si tratta, in particolare, dei misuratori magnetici in uscita che permettono di telecontrollare i consumi in tempo reale per monitorare le quantità di acqua erogata ed individuare per tempo eventuali perdite di rete. Durante l’intervento potrà verificarsi un temporaneo abbassamento della pressione di fornitura.

Coloro che hanno comunicato il proprio numero al momento della sottoscrizione del contratto acqua usufruiranno del servizio di preavviso gratuito con sms sul cellulare. Il servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta: per attivare il servizio sms o cambiare i propri riferimenti, accedere al sito www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua.

L’azienda si scusa con la propria clientela per i disagi eventualmente arrecati e assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.