Lavori di manutenzione sulla rete degli scoli di bonifica: gli interventi e le modifiche alla viabilità

Parte una serie di lavori di manutenzione nel forese ravennate che interesserà la rete scolante di competenza del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale. Per consentire lo svolgimento di questi interventi, il dirigente del servizio Mobilità e Viabilità del Comune di Ravenna ha quindi emesso un'ordinanza che prevede "l'istituzione temporanea del senso unico alternato dl circolazione, del restringimento carreggiata, del divieto di sorpasso, del divieto di sosta con zona rimozione su ambo i lati per tutti i veicoli e del limite massimo di velocità di 30 km/h, in alcune strade del territorio comunale", a partire dal 1 gennaio e fino al 31 dicembre.

Gli interventi di manutenzione riguardano in particolare: Carraia Sorboli a Mezzano; Viale Stazione a Glorie di Mezzano; via Forello, via Sant'Alberto, via Cavedone, traversa via del Lavoro, via Gattolo Superiore e Carrarone Matteucci a S.Alberto; la strada provinciale 24 (limitatamente al tratto all'interno del centro abitato dl Mandriole), via Gattolo Superiore, via Corriera Antica, via Alfredo Poggi (e in prossimità del manufatto consorziale "Ponte Chiavica" sito tra via Mandriole e via Alfredo Poggi) a Mandrlole; via Primo Tacchini, viale al Mare e via Argine Sinistro Lamone Abbandonato a Casalborsetti.

Al Consorzio dl Bonifica della Romagna Occidentale e alle imprese appaltatrici esecutrici dei lavori spetterà di disporre l'idonea segnaletica sulle aree di intervento e di regolamentare i sensi unici alternati di circolazione con proprio personale. La segnaletica temporanea relativa all'istituzione del divieti di sosta dovrà essere posizionata con un preavviso di almeno 48 ore ed essere chiaramente indicato il periodo dl validità.