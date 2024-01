Dopo oltre un anno di lavori, il Museo Baracca riapre con un nuovo allestimento

Dopo oltre un anno di lavoro si completa il percorso di riallestimento del Museo Baracca e si presentano al pubblico i nuovi percorsi espositivi della casa museo che, assieme a Casa Rossini, ha ottenuto dalla Regione Emilia-Romagna il marchio delle “Case e degli Studi degli Illustri”. Sabato alle 17 sarà il momento di “Per sguardi e voci. Una casa, un museo e i suoi nuovi allestimenti”. Per tutta la giornata, negli orari di apertura dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, l’ingresso al Museo è gratuito.

In primo piano due importanti produzioni del museo che entrano a far parte permanentemente dell’offerta espositiva e del suo patrimonio, grazie al finanziamento ottenuto dalla Regione Emilia-Romagna: il video “Museo Baracca, Museo Città” di Luca Nostri e Guido Garotti (con la sonorizzazione del musicista Giovanni Lami) e della registrazione fatta a partire da una selezione di lettere a cura di Giulia Garuffi, scritte da Francesco Baracca, dalla madre Paola Biancoli e dal padre Enrico, grazie alla lettura ad alta voce di tre attori. Per l'esattezza un'attrice, Elena Bucci, un attore, Alfonso Cuccurullo, e un cantante, John De Leo, che hanno prestato le loro voci di grande intensità emotiva. Voci che, cucite tra loro in un flusso sonoro a cura di Giovanni Lami, abiteranno la camera da letto del cavaliere del cielo come una musica da camera.

E poi, sempre realizzati grazie al sostegno della regione Emilia-Romagna, i restauri che hanno permesso di far uscire dai depositi altre opere prima nascoste, nonché di consolidare la volta affrescata all’ingresso della casa-museo, così come la pulitura di due grandi dipinti a olio raffiguranti Baracca e già visibili all'interno dell'esposizione. A completamento del disegno, si aggiungano le acquisizioni dell’opera del pittore Massimo Pulini, che nel suo dipinto omaggia insieme Baracca e Rambelli, e tre fotografie di Luca Nostri facenti parte del ciclo di Piazza Baracca, la piazza centrale di Lugo con l'incredibile monumento.

E infine un nuovo e ampliato bookshop progettato da Claudio Ballestracci in continuità con alcuni interventi precedenti realizzati al Museo Baracca dall'artista e allestitore museale e che, attraverso piccoli aggiustamenti e ulteriori aggiunte, proseguono tutt'ora. I finanziamenti ottenuti grazie alla partecipazioni a bandi regionali e hanno permesso questi nuovi allestimenti valgono 25.400 euro.

L’assessora alla Cultura Anna Giulia Gallegati sottolinea: "L’inaugurazione di sabato prossimo dimostra, ancora una volta, come il Museo Baracca sia luogo vivo e sorprendente capace di arricchirsi e mutare nel tempo per stupire il suo pubblico. Grazie all’immancabile e prezioso sostegno della Regione Emilia-Romagna e dell’Assessore alla Cultura, Mauro Felicori, il Museo torna a sorprendere con nuovi allestimenti, registrazioni e video capaci di raccontare l’asso dei cieli grazie alla regia di Massimiliano Fabbri, direttore capace e competente, che negli ultimi anni ha trasformato il museo in un luogo capace di stimolare sguardi, menti e passione nei confronti di quel giovane che fece del volo la sua più grande sfida".

“Il 2023 è stato un anno in cui il Museo Baracca ha seminato molto con una serie di azioni che hanno guardato in molte direzioni e ambiti – spiega il direttore Massimiliano Fabbri -. La giornata di sabato 20 rappresenta così la prima restituzione di questo raccolto che comprende nuovi allestimenti, restauri, acquisizioni e produzioni vere e proprie. Un progetto plurale e coordinato che ha cambiato, passo dopo passo, volto alla casa-museo senza con questo snaturare o perdere il prezioso lavoro portato avanti negli anni precedenti dai vari direttori e curatori che si sono succeduti. Il lavoro sulle voci in particolare è una produzione che permette una nuova immersione emozionale, resa ancora più intensa dai suoni del musicista Giovanni Lami; si tratta di un tappeto sonoro che cuce tra loro queste lettere lette ad alta voce in un unico flusso che restituirà ancora, e maggiormente, all’interno dei percorsi espositivi del museo, la dimensione umana dell’eroe".

E, parallelamente a questi nuovi allestimenti che incrementano il patrimonio e l’offerta del museo, non possiamo dimenticare l’importante lavoro didattico portato avanti in questi mesi che si chiude, per il 2023, con un bilancio di 1.400 bambine e bambini, ragazze e ragazzi (da scuole di vario ordine e grado) che hanno attraversato, ascoltato, domandato e disegnato dentro alle stanze in cui si articola la casa museo, trasformando il museo stesso grazie ai loro sguardi. Facendone ancora di più luogo aperto e abitabile.