Lavori nei parchi e agli alberi di Conselice dopo l'alluvione e il tornado

Sono stati completati i lavori di manutenzione del verde pubblico in seguito al fortunale di luglio 2023 su tutto il territorio comunale di Conselice. In tutto, da novembre a febbraio, sono state effettuate le valutazioni di stabilità da parte di un agronomo di tutte quelle alberature che ne evidenziavano la necessità, sono stati eseguiti 38 abbattimenti di piante e diverse potature di rimonda e di risanamento. L'importo complessivo dei lavori è stato di 55mila euro. Il Comune di Conselice da tempo effettua controlli visivi e strumentali una volta all’anno sul proprio patrimonio arboreo.

La giunta ha inoltre approvato un progetto per interventi di miglioramento e riqualificazione dei parchi pubblici danneggiati dall’alluvione, che sarà sostenuto grazie alla donazione di 95.720 euro di Coop Alleanza 3.0. I parchi interessati dai lavori nel prossimo mese saranno il parco Vivaldi, l'area verde di via Nullo Baldini e il parco pubblico tra via Moro e piazza Menni; gli interventi riguarderanno il ripristino e risanamento dei giochi, degli arredi, delle alberature e dei percorsi.

"Ringrazio di cuore la Coop Alleanza 3.0 e con essa tutti i donatori per la sensibilità che hanno sempre dimostrato e ancor di più stanno dimostrando ora verso il nostro territorio - afferma la sindaca Paola Pula -. Scegliere di sostenere il ripristino di parchi e aree di socialità significa investire sulle comunità e sulla sua capacità di superare i momenti difficili insieme. Questo supporto di Coop permetterà il ripristino delle nostre aree verdi, ridando loro normalità e vivacità".