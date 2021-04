Il transito veicolare verrà interrotto tra l'intersezione con via Manfredi e con via Marco da Faenza

Mercoledì 28 aprile 2021 dalle ore 13.30 alle ore 18.00, causa lavori di manutenzione della sede stradale, verrà interrotto il transito veicolare in corso Saffi tra l'intersezione con via Manfredi e l'intersezione con via Marco da Faenza.