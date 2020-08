Lavori nel parcheggio dell'ospedale di Faenza

Dal 10 agosto al 30 settembre verrà realizzato un intervento per il completamento dell’asfaltatura e della segnaletica orizzontale nel parcheggio dell’Ospedale degli Infermi di Faenza, in viale Stradone 9. In un primo momento verranno realizzati i lavori meno invasivi, mentre dal 17 agosto interverranno i mezzi pesanti. L’area d’intervento verrà divisa in settori, in modo da operare su un settore per volta e lasciare gli altri disponibili per il parcheggio. I tratti di strada di accesso al parcheggio verranno regolamentati con opportuna segnaletica, che comporterà in alcuni casi la possibilità di un senso unico alternato.

