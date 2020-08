Lavori nelle scuole di Conselice e Lavezzola prima del ritorno sui banchi

In vista dell’imminente ripresa della stagione scolastica, l’amministrazione comunale di Conselice continua l’impegno di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Entro l’avvio del nuovo anno scolastico, verranno intanto conclusi i lavori alla Scuola Primaria di Lavezzola: l’intervento di miglioramento strutturale ai fini sismici (con la demolizione e il rifacimento della pensilina esistente), per un ammontare di 100.000 euro finanziati con mutuo Bei; e gli interventi di adeguamento impiantistico per la prevenzione incendi, consistenti, fra l’altro, nella realizzazione di nuovo gruppo pompaggio esterno con accumulo e nuova linea antincendio (in questo caso, l’ammontare dei lavori è pari a 130.000 euro, finanziati per 80.000 con fondi propri e 50.000 con finanziamento regionale).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Altri interventi necessari per la riapertura delle scuole sono in corso di ultimazione e consistono nell’adeguamento delle aule alla normativa Covid-19 negli edifici delle Scuole Secondarie di Conselice e Lavezzola. In particolare, a Lavezzola si tratta della realizzazione di nuove tramezze interne insonorizzate al piano terra, dove saranno collocate le nuove sezioni; a Conselice la nuova tramezzatura insonorizzata per la divisione dell’attuale laboratorio, per la creazione di due nuove aule. In entrambi gli edifici, poi, sono previsti interventi per lo spostamento degli arredi delle aule al fine di liberare gli spazi per un migliore utilizzo in ottemperanza delle prescrizioni per la prevenzione del Covid-19 e lo spostamento delle lim; interventi di sanificazione degli impianti di trattamento aria; e acquisto di nuovi arredi. L’ammontare dei lavori risulta indicativamente di 30.000 euro.