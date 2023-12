A14, nuovo asfalto e lavori di manutenzione: chiusure notturne nel tratto ravennate

Diversi interventi e chiusure sono previsti nel tratto autostradale ravennate. Previsti lavori di asfaltatura sull'A14 Bologna-Taranto in direzione nord, tra Forlì e Faenza. Questa sera, venerdì, dalle 2, fino alle prime luci dell'alba di sabato, alle 6, sarà chiuso il tratto compreso tra Forlì e Faenza, verso Bologna. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria al casello di Forlì, i mezzi possono percorrere la viabilità ordinaria: via Ravegnana, Tangenziale di Forlì, via Emilia, via Fratelli Rosselli, via Granarolo, per rientrare sulla A14 al casello di Faenza.

Sempre sulla A14, per consentire i lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati anche i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 22 di lunedì 4 alle 6 di martedì 5 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Faenza e l'allacciamento con la Diramazione per Ravenna, verso Bologna. Di conseguenza, l'area di servizio "Santerno est", situata all'interno del suddetto tratto, non sarà raggiungibile.

In alternativa si consiglia: per chi è diretto verso Ravenna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Faenza, percorrere la SP8 ed entrare sulla Diramazione attraverso lo svincolo di Bagnacavallo, per proseguire poi in direzione di Ravenna; per chi è diretto verso Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Faenza, percorrere la viabilità ordinaria: SP72, Via Granarolo, Via San Silvestro, Via Piero della Francesca, Viale Risorgimento, SS9 Via Emilia, SP610, per rientrare sulla A14 alla stazione di Imola.

Inoltre dalle 20 di martedì 5 alle 6 di mercoledì 6 dicembre, sarà chiusa l'area di servizio "Santerno ovest", situata nel tratto compreso tra l'allacciamento con la Diramazione per Ravenna e Faenza, verso Ancona.

Lavori di pavimentazione anche sulla A14dir - Diramazione per Ravenna. Dalle 22 di lunedì 4 alle 6 di martedì 5 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo, verso la A14 Bologna-Taranto. Nella stessa notte, ma con orario 21-6, sarà chiusa l'area di servizio "Sant'Eufemia est", situata all'interno del suddetto tratto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Fornace Zarattini, percorrere la viabilità ordinaria: Via Faentina SP253, Via Albergone, SP253, SP8, per rientrare sulla Diramazione attraverso lo svincolo di Bagnacavallo.