Lavori per costruire la nuova scuola dell'infanzia di Lugo: modifiche alla viabilità

Da giovedì 27 giugno e fino a fine lavori un tratto di via Bertazzoli a Lugo sarà parzialmente chiuso per consentire i lavori nel cantiere della nuova scuola dell’infanzia “La Filastrocca”, finanziata nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 del PNRR. La strada sarà percorribile in un unico senso di marcia verso la via Piratello da via Da Ponte fino al punto di ristoro; tutta l'altra viabilità del quadrante rimarrà inalterata con eccezione della via Mozart che avrà l'obbligo di svolta a sinistra all'incrocio con la via Bertazzoli.

La nuova scuola per l’infanzia andrà a sostituire l'attuale sede della scuola La Filastrocca e permetterà la creazione in città di un polo 0/6, andandosi a localizzare nella zona dove si trova il nido Corelli. Il progetto prevede la realizzazione di una scuola con un edificio su un unico piano con cinque sezioni per circa 1400 metri quadri e un'area esterna di circa 4000 metri quadri, l’impianto solare e geotermico per la produzione di acqua calda, il riscaldamento a pannelli a irraggiamento nel pavimento e l’impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica.