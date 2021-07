Lavori per la nuova rotonda: traffico interrotto sulla strada provinciale

Per consentire la realizzazione dei lavori nel cantiere della nuova rotatoria tra via Guidana San Lorenzo, corso Sforza e via Corletta a Cotignola, la Provincia di Ravenna ha disposto l’interruzione del traffico lungo la strada provinciale 19 Guidana San Lorenzo nel tratto compreso tra via Carducci e via San Francesco fino a sabato 7 agosto.

Per chi proviene da Lugo, l’alternativa consigliata è svoltare a destra su via Pergolino, mentre per chi proviene da Faenza, sul ponte sul Senio è consigliata la svolta a sinistra in via Pascoli: in questo modo è possibile raggiungere tutte le direzioni attraverso percorsi alternativi segnalati. Sono esclusi dal divieto i residenti nella zona. Per ulteriori informazioni, contattare l’Urp del Comune di Cotignola al numero 0545908871, email urp@comune.cotignola.ra.it.