Lavori per la pista ciclabile fermi, il comitato cittadino: "Un problema per le festività pasquali"

Lo scrivente Comitato Cittadino Lidi Nord Ravennati interviene per portare all'attenzione dell'opinione pubblica l'ennesima opera incompiuta che senza giustificazione alcuna non è in verità mai stata attuata. Ci riferiamo alla tanto decantata pista ciclopedonale di Marina Romea presentata all'opinione pubblica come chissà quale opera indispensabile e di rilevante importanza, parte anche questa della Ciclovia Adriatica. Non nascondiamo che il nostro Comitato ha sempre posto seri dubbi sull'utilità di questo intervento da parte del comune di Ravenna, considerando che a poche decine di metri ne dovrà essere realizzata un'altra nell'ambito del progetto del Parco Marittimo. Riteniamo ancora oggi che questa sarebbe stata la soluzione migliore per fare risparmiare alla collettività oltre 700 mila euro di soldi pubblici e preservare oltre 200 posti auto che al paese servono come non mai, anche se dallo scorso anno, in una stagione segnata da gravi problemi che tutti ben ricordiamo, la nostra Amministrazione ha avuto la scellerata idea di porli a pagamento, con ripercussioni sulle presenze turistiche e sulla viabilità interna devastanti.

L'impresa esecutrice dei lavori avrebbe dovuto consegnare l'opera terminata entro il 25 gennaio scorso, in tempo certamente utile per sopperire ad eventuali ritardi e/o problemi durante i lavori cosicché da avere l'opera pronta e fruibile nella prossima festività Pasquale. Trattandosi di un finanziamento con fondi europei Pnnr avremmo sicuramente avuto l'onore di inaugurare tale opera con una bella biciclettata insieme al sindaco De Pascale, preceduta dall'immancabile taglio del nastro. Ora con estremo rammarico e disappunto dei cittadini questa pista ciclopedonale è completamente ferma. Nessun operaio da mesi si è visto, nessuna comunicazione ai cittadini e alle loro Associazioni (Pro Loco e Comitato Cittadino) su eventuali ritardi o sospensione dei lavori. L'unica cosa che possiamo dedurre è la totale disorganizzazione di chi doveva svolgere l'opera e ancora di più di chi doveva effettuare i controlli.

Ora, a poche settimane dalle festività Pasquali ci troviamo ancora una volta con un cantiere che intralcerà il normale svolgimento delle attività turistiche e commerciali oltre che il libero movimento delle persone. Sarà opportuno che il Comune di Ravenna si attivi nei confronti della ditta appaltatrice perché metta in campo uomini e mezzi per potere realizzare tale opera nella metà del tempo previsto inizialmente. Dopo le maree anomale della Pialassa Baiona, quale anomalia ha causato questo mancato inizio dei lavori? Il nostro Comitato vigilerà costantemente, riservandoci anche, se necessario, di ricorrere all'autorità giudiziaria competente.

Massimo Fico, Consiglio direttivo comitato cittadino Lidi nord ravennati