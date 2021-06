Lavori per mettere in sicurezza via Baiona: nuove modifiche alla viabilità

Per dare un minor disagio durante la stagione estiva, si è valutato di apportare delle modifiche alla viabilità a quanto approvato e previsto in progetto

Gli interventi sui ponti lungo la via Baiona, A118 (in corrispondenza del canale) e A119 (sul canale Magni), hanno avuto inizio alla fine di febbraio con durata contrattuale dell’intervento di 390 giorni naturali e consecutivi (circa 13 mesi) e ultimazione prevista per marzo dell’anno prossimo. La prima fase sta interessando i lavori di ripristino strutturale da eseguirsi sul ponte A118.

I lavori hanno avuto inizio con l’allestimento del cantiere e la realizzazione di un ponteggio realizzato con chiatte galleggianti. Durante questa prima fase dei lavori, con ordinanza n. 370 del 25/03/2021, è stato istituito il transito a senso unico alternato della circolazione con impianto semaforico da cantiere, per un tratto di circa 150 m, a partire dal giorno 29/03/2021.

Per dare un minor disagio durante la stagione estiva, di concerto con il corpo di Polizia locale, si è valutato di apportare le seguenti modifiche alla viabilità a quanto approvato e previsto in progetto:

- durante il fine settimana del 12 e 13 giugno la circolazione sarà regolamentata con l’uso di agenti della Polizia locale e di movieri che effettueranno un servizio di viabilità nelle giornate di sabato e domenica, nelle fasce orarie dalle 9 alle 11,30 circa e dalle 17 alle 19,30 circa;

- dal successivo fine settimana, 19 e 20 giugno, saranno operativi una coppia di semafori “intelligenti” in grado di ottimizzare i tempi di attesa nelle due direzioni e nelle diverse fasce orarie, con il rilevamento dei flussi e degli accodamenti;

- dal 31 luglio al 5 settembre verrà rimosso il restringimento per il senso unico alternato e l’impianto semaforico per ripristinare la circolazione a doppio senso di marcia, mettendo in sospensione il cantiere;

- dal 6 settembre verrà avviata la terza fase dei lavori che prevede la chiusura al transito veicolare dell’intero tratto interessato dai lavori, per permettere di effettuare tutte le lavorazioni relative ai lavori sul ponte A119 (sul canale Magni), di ultimare quelle previste sul ponte A118 (canale Baiona) e per consentire l’esecuzione delle lavorazioni da effettuarsi sul piano viario degli impalcati.

Tale determinazione è finalizzata a ridurre i disagi alla circolazione dell’utenza diretta/proveniente dai lidi nord durante il periodo estivo, garantendo, al contempo, l’esecuzione della lavorazioni nel rispetto dei tempi contrattuali.