Lavori alla piscina, almeno 2 anni di 'passione': nuotatori ravennati si alleneranno in altre strutture

Ci saranno almeno due anni di 'difficili' per gli amanti del nuoto a Ravenna, amatoriali quanto agonisti. I lavori per la realizzazione della nuova piscina in viale Falconieri porteranno infatti a una drastica diminuzione dell'acqua a disposizione. E il Comune lavora ad accordi sia con le strutture private locali, sia con gli impianti vicini di Faenza e Riccione, nel riminese, cercando di tenere insieme le varie associazioni sportive dilettantistiche cittadine.

Il progetto, in accordo tra pubblico e privato e con sette milioni di euro dal Pnrr, per la nuova struttura di via Falconieri viene illustrato questo pomeriggio in commissione dall'assessore allo Sport Giacomo Costantini: come primo stralcio verrà realizzata la nuova vasca da 25 metri, con annessi spogliatoi e impianti, e quella più piccola per l'attività ludico-motoria. La cui forma viene cambiata in rettangolare per garantire più spazi. Una volta entrate in servizio si procederà alla demolizione della vecchia piscina Gianni Gambi, per realizzare la nuova vasca da 50 metri, con annessi spogliatoi, tribuna da 842 posti, bar e giardino. Proprio in questa fase di mezzo da almeno due anni si annidano i maggiori problemi. Le corsie, conferma Costantini, saranno "poche rispetto al monte ore", per Forza Italia scenderanno dalle attuali 26 a otto. E per gli agonisti non ci sarà la vasca da 50 metri. Per cui, spiega l'assessore, "ci siamo messi in moto per chiedere accoglienza" a Faenza, alle strutture ravennati come quella di Casal Borsetti e a Riccione. "Nel territorio - aggiunge - ci sono due vasche da 20 e una da 25 metri e chiederò un'interlocuzione ai referenti". (fonte Dire)

