Lavori al ponte di Filetto, la strada chiude al traffico per un mese e mezzo

Via Nuova di Sulo, a Filetto, sarà chiusa al traffico dalla tarda mattinata del 2 novembre fino al 15 dicembre, per consentire la ripresa dei lavori di ripristino del ponte sullo scolo Lama superiore. Pertanto sarà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli (eccetto autorizzati) limitatamente al tratto compreso tra l’intersezione con via Roncalceci e il ponte di attraversamento dello scolo Lama e limitatamente al tratto compreso tra l’intersezione con via Argine destro Montone e lo stesso ponte.